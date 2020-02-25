Görkemli konakta türkü ve şiir gecesi

Afyonkarahisar Kültür Sanat Evi’nde Karahisar Şiir Akşamları programı kapsamında Denizli Gurbetteki Afyonlular Derneği ile Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği işbirliğinde düzenlenen gecede türkü ve şiir akşamı düzenlendi.

Gurbetteki Afyonlular Derneği Başkanı Mustafa Gökmen, Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Uslu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, çok sayıda şair ve sanatkarın katıldığı gece nostaljik görüntülere sahne oldu. Seslendirilen türküler konuklar tarafından beğeniyle dinlenirken, şiirlerde gönüllerin pasını sildi. Gurbetteki Afyonlular Derneği Başkanı Mustafa Gökmen, Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Uslu desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.