Minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan minibüsün aniden yola çıkan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ŞuhutGüneytepe köy yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan Veyis G. yönetimindeki 03 SN 594 plakalı minibüs, yolun sağ tarafında park halinde bulunan aracı sollarken aniden yola çıkan yaya Hüseyin Efe A.'ya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Hüseyin Efe A. Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

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