Şuhut patatesi doğal mağarada saklanacak

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde üretilen patatesin depolanacağı ve fire maliyetlerini minimuma indirileceği doğal depo yeri için yer tespit çalışması yapıldı.

Yer tespit çalışmasına, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren katıldı. Küfeke taş ocağı olarak kullanılan bölgenin doğal depo alanı olarak kullanılmasına karar verdiklerini belirten Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, açıklamalarında, ''Küfeke taş ocağı olarak kullanılan bölge doğal depolama alanı olarak karar kılındı. Kesin kararın verilebilmesi ve resmî süreci başlatmak için jeolojik etüt çalışması yapılması kararlaştırıldı. Orköy kapsamında Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından söz verilen doğal patates deposu Şuhut patatesi marka çalışmasına doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu konuda azim ve kararlılıkla çalışmalarımız devam etmektedir. Olacak inşallah'' ifadelerine yer verdi.

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