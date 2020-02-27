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Afyonkarahisar’da AFRAY banliyö hattı proje sözleşmesi imzalandı

İHA

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in seçim öncesi vizyon projelerinden olan AFRAY Banliyö Hattı proje sözleşmesi imzalandı.

Afyonkarahisar’da AFRAY banliyö hattı proje sözleşmesi imzalandı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in seçim öncesi vizyon projelerinden olan AFRAY Banliyö Hattı proje sözleşmesi imzalandı.
Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmeye göre projenin 1. Etabı olan ANS Ali Çetinkaya Garı Park Afyon arasında sondaj çalışmalarına başlanacak, durak, peron ve yaya üst geçitleri ile güzergah projelendirilecek. Keşif metraj çalışmaları tamamlanarak yapım için ödenek belirlenecek. 120 gün içinde tamamlanacak bu çalışmaların ardından belirlenen ödenekle 2020 yılının ikinci altı ayında ihaleye çıkılarak bu yılsonuna kadar yâda en geç 2021 yılının başında ilk kazma vurulacak.
Hedefimiz üniversiteli gençlerimizi şehir merkezine taşımak
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın en büyük sorunlarından birisi olan toplu taşıma ve trafik sıkışıklığını önlemek adına AFRAY Banliyö Hattı proje sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti. ANS Ali Çetinkaya Garı Park Afyon güzergahını kapsayan projenin 1. etabında hedeflerinin üniversite öğrencisini şehir merkezine taşımak olduğunu söyleyen Başkan Zeybek; “İnşallah projemizin birinci etabı olan ANS Ali Çetinkaya Garı Park Afyon güzergahı ile gençlerimizi şehir merkezine taşıyacağız, aynı zamanda Ali Çetinkaya İstasyonumuzu daha aktif halde kullanılmasını sağlayacağız. Dün itibariyle bir firma ile görüşmelerimiz oldu. Bu firma İstanbul Tünel ile Taksim Meydanı arasında çalışan mini tramvayın lastik tekerlekli akülüsünü üretmiş, inşallah ondan da alarak Ali Çetinkaya İstasyonu ile şehir merkezini birleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Hafif raylı sistemin sözünü aldık
AFRAY’ın üç etap halinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Zeybek Ankara’ya gerçekleştirdiği son ziyarette Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı. Başkan Zeybek şöyle devam etti;
“Ulaştırma Bakanımızla yapmış olduğumuz son görüşmede çevre illerden AFRAY projesine benzer projelerin geldiğini fakat önceliklerinin Afyon ve Uşak olduğunu ifade etmişler. Proje sözleşmesini imzaladığımız birinci etap çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra inşallah termal bölge ile KonyaŞuhut yol ayrımına kadar hafif raylı sistem projemiz var. Ulaştırma Bakanımız sözünü vermişti. Son görüşmemizde kendisine hızlı tren istasyonu yapılacağını yapılacak bu istasyonla şehir merkezini bağlamayı düşündüğümüzü söylediğimizde Bakanımız, hafif raylı sistemini de bakanlık olarak kendilerinin yapabileceğini bizzat bana ifade ettiler. Bu duygu ve düşüncelerle AFRAY Banliyö Hattı proje sözleşmesinin ilimize, Devlet Demir Yollarımıza ve yüklenici firmaya hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
AFRAY önemli bir ulaşım projesi
Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ise projenin detayları hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar’ın demiryolu ağı bakımından önemli bir kent olduğuna dikkat çeken Sivri;
“Bu projede mevcut demiryolu hatlarından azami faydalanarak inşa edilecek. 2. Demiryolu hatları ile banliyö hattı oluşturulacak. Banliyö hatlarla toplu ulaşımın desteklenmesi Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak. Banliyö hatları önemli merkezler ile entegre ederek daha hızlı, daha güvenli ve hesaplı ulaşım sağlanacak ve toplu taşımanın kapsadığı alan genişleyecek” dedi. Afyonkarahisar Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleşen AFRAY’ın önemli bir ulaşım projesi olduğunu söyleyen Adem Sivri; “ Yerel yönetimlerle gerçekleştirdiğimiz İzmir’de Egeray, Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray, gerçekleştireceğimiz Gaziantep’te Gaziray ve Konya’da Konyaray gibi en önemli ulaşım projelerinden biridir” diye konuştu.
120 gün içinde yapım ödeneği ortaya çıkacak
AFRAY’ın birinci etabının 8 Km. uzunluğunda olduğunu söyleyen Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, tamamlandığında ise 28 km. uzunluğa sahip olacağını ifade etti. AFRAY Banliyö Hattı proje sözleşmesinin imzalanması ile birlikte yapılacak çalışmalardan da bahseden Adem Sivri; “ İmzalanan bu sözleşme ile proje firması 120 gün içinde öncelikle 1. Etap Üniversite Gar Park Afyon arasında sondaj çalışmaları yapılacak. Durak, peron ve yaya üst geçitleri ve hat projelendirilecek. Keşif metraj çalışmaları tamamlanarak yapım için ödenek ortaya çıkacak. 120 gün sonunda mevcut belirlenen ödenekle yılın ikinci yarısında ihale çalışmalarına başlayacağız. Yetiştirebilirsek bu sene sonunda yetiştiremezsek 2021 yılının başında ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından karşılıklı olarak sözleşme imzalandı.

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