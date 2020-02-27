Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı (RSP) Teknik Okulları, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2021 Pilot uygulama okulu olarak seçildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren sınavın pilot uygulamasına PISA tarafından Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulları belirlendi.

Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulları’nda Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi öğretmenlerinin katılımıyla ilk toplantı gerçekleştirildi. Türkiye’den 43 okulun, Afyonkarahisar’da ise iki okulun seçildiği PISA 2021 Pilot uygulaması için seçilen AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulları’nda 1 yıl boyunca çeşitli etkinlikler olacak.

PISA’nın ilk toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulu’nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, matematik öğretmenlerine ve okul yöneticilerine Ölçme ve Değerlendirme Merkezi yetkilileri, Salih Öztürk, Münibe Gülle ve Ebru Yılmaz tarafından projenin detayları hakkında bilgiler verildi.

Hedef matematik okuryazarlığını arttırmak

Toplantı sonrası konuşan RSP Teknik Okulları Müdür Yardımcısı ve PISA Koordinatörü Samet Sönmez, PISA’nın öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda uygulamalarını değerlendireceğini söyledi. Sönmez şöyle devam etti:

“Gençlerimizi daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır. PISA’da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. Bu veriler değerlendirilerek ülkelerin eğitim seviyesindeki sıralaması belirlenmektedir. Biz de öğrencilerimize verdiğimiz kaliteli eğitimin bu konu da öğrencilerimizi geliştirdiğini düşünüyoruz. Tüm okulumuzda afişler, el ilanları ve bu konunun işleneceği dersler ile PİSA bilincini öğrencilerimizde oluşturmak istiyoruz.”

Başarı grafiğini ortaya çıkarmak için testler uygulanır

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Matematik Öğretmeni Münibe Gülle ise, PISA uygulamasının kâğıt kalem ve bilgisayar tabanlı olmak üzere iki türlü uygulandığını kaydetti. Gülle:

“Öğrenciler, taşınabilir belleklere yüklenmiş sorulara kendilerine verilen şifreler aracılığıyla erişebilmektedir. Uygulamada karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru türleri yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin başarılarını etkileyen değişkenler hakkında bilgi toplamak amacıyla öğrencilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine anketler uygulanmaktadır” dedi.

Türkiye genelindeki Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri arasında bir tek Rahmiye Sare Palalı Teknik Okullarının seçildiğini ifade eden Okul Müdürü İbrahim Çakal da, PISA 2021 Pilot Uygulaması için ülkede seçilen 43 okuldan biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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