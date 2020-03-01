Şuhut'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarIsparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaadilli beldesi istikametinden Şuhut ilçesi istikametine seyreden İbrahim Y. (29) yönetimindeki 03 FR 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada İbrahim Y. ve otomobilde bulunan Mevlüt Eray Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatı.

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