Şuhutlu vatandaşlardan Mehmetçiğe konvoylu destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan ‘Bahar Kalkanı Harekâtı’na Şuhutlular araç ve motosikletlerine astıkları Türk bayrakları ile konvoy yaparak destek verdi.

İdlib'de 36 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bombardıman altına alınan rejim hedefleri bir bir yok edilirken, Şuhut’ta yüzlerce vatandaş araçlarına Türk bayrakları asarak harekâta destek verdi. Vatandaşlar, 'Bahar Kalkanı Harekâtı’na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için araçlarıyla konvoy yaparak ilçede tur attı. Konvoya katılan ve destek veren yüzlerce vatandaş, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak birlik beraberlik mesajları verdi.

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