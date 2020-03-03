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Belediye meclis toplantısında İdlip şehitleri unutulmadı

İHA

Afyonkarahisar Belediye Meclisi mart ayı toplantısında masalara Türk bayrağı asılarak İdlip şehitleri için Fatiha okunup dualar edildi.

Belediye meclis toplantısında İdlip şehitleri unutulmadı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi mart ayı toplantısında masalara Türk bayrağı asılarak İdlip şehitleri için Fatiha okunup dualar edildi.
Afyonkarahisar Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda Suriye’nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için Fatiha okundu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zeybek, 27 Şubat gecesi Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diledi. Başkan Zeybek, “Acımız büyük. Rabbim, Türk Silahlı Kuvvetlerimize muzafferiyetler versin. Alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerken, aziz milletimize başsağlığı dileriz " dedi.
Daha sonra toplantının gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bayraktepe Mezarlığında boşta bulunan yapılı mezar yerlerinin fiyatları belirlendi. Bayındırlık Ve İmar Komisyonu Raporları ve Trafik Komisyon Raporlarının görüşüldüğü toplantıda komisyon raporları, komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Eski BağKur binası mekanik otopark olacak
Kent merkezinde bulunan Burmalı (Umurbey) BağKur Müdürlüğünün” Çok Katlı Mekanik Otopark Alanına” dönüştürülmesi hakkında teklif oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eski BağKur binasının bulunduğu alanı Afyonkarahisar Belediyesi olarak satın aldıklarını söyledi. Başkan Zeybek bu alanın otopark olarak değerlendireceklerini ifade ederek Uzun Çarşı’daki trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçladıklarını söyledi.
Şehir tiyatrosu birimi kuruldu
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Şehir Tiyatrosu Biriminin kurulması oy birliği ile kabul edilirken, yine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde “Kültür Sanat Akademisi” kurulması ve yönetmeliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki teklifin ise Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmesine karar verilirken, bir sonraki toplantının 1 Nisan Çarşamba günü saat 18:30’da yapılması oy birliği ile kabul edildi.

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