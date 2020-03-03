Afyon’u tanıtan filmi izlediler

Afyonkarahisar İl Genel Meclis üyeleri, geliri Afyon Eğitim Vakfı’na bağışlanacak olan “Geçerken Uğradım” filmini izledi.

Afyonkarahisar’ın tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtan, kent insanını misafirperverliğini anlatan “Geçerken Uğradım” filmi ilgi görüyor. İl Genel Meclisi üyeleri, Mart ayı ikinci oturumunun ardından “Geçerken Uğradım” filmini izledi.

Film gösteriminin akabinde değerlendirme yapan İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban “Bu film, ilimizi anlatıyor. Filmin gelirinin Afyon Eğitim Vakfı’na bağışlanacak olması bizim için çok önemli. Bu filmi izleyen herkes, aynı zamanda gençlerimizin eğitimine de destek olacak” dedi.

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