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Afyon’u tanıtan filmi izlediler

İHA

Afyonkarahisar İl Genel Meclis üyeleri, geliri Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlanacak olan "Geçerken Uğradım" filmini izledi.

Afyon’u tanıtan filmi izlediler

Afyonkarahisar İl Genel Meclis üyeleri, geliri Afyon Eğitim Vakfı’na bağışlanacak olan “Geçerken Uğradım” filmini izledi.
Afyonkarahisar’ın tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtan, kent insanını misafirperverliğini anlatan “Geçerken Uğradım” filmi ilgi görüyor. İl Genel Meclisi üyeleri, Mart ayı ikinci oturumunun ardından “Geçerken Uğradım” filmini izledi.
Film gösteriminin akabinde değerlendirme yapan İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban “Bu film, ilimizi anlatıyor. Filmin gelirinin Afyon Eğitim Vakfı’na bağışlanacak olması bizim için çok önemli. Bu filmi izleyen herkes, aynı zamanda gençlerimizin eğitimine de destek olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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