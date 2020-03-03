Sağlık çalışanlarına korona virüs eğitimi verildi

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görev yapan sağlık personellerine yönelik korona virüsü hakkında bilgi verildi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Toplum Sağlığı Merkezi personeli, Halk Sağlığı Laboratuvarı, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev yapan bütün personele, görevlerini aksatmayacak şekilde 2 grup halinde organize edilen eğitim, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Serap Pamukçuoğlu'nun verdiği eğitimde korona virüsü (COVID19) hakkında hem korunma hem de müdahale yolları anlatıldı. Sabah ve öğle saatlerinde gerçekleşen eğitime kurumların personelleri eksiksiz olarak katıldı.

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