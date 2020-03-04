Şuhut'ta İdlib şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İdlib'te şehit düşen Mehmetcikler için Şuhut Büyük Camii'de Mevlidi Şerif proğramı düzenlendi.

AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Müftüsü İsa Ada, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, ilçe imam hatipleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Kur'anı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programında duygu dolu anlar yaşanırken, etkinlik İlçe Müftüsü İsa Ada'nın yaptığı dua ile son buldu.

Proğram sonunda AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı tarafından cami cemaatine ikramda bulunuldu.

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