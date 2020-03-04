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Afyonkarahisar’da tekstil firmasından dev yatırım 800 ile bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının protokolü imzalandı

İHA

Afyonkarahisar’da tekstil firmasından dev yatırım 800 ile bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının protokolü imzalandı

Afyonkarahisar Katlı Pazaryeri binasında 800 ile bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının protokolü, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile firma yetkilisi Deniz Özalan arasında imzalandı.
Tesis, Kapalı Pazar Yeri binasının üst katlarında kurulacak, mevcut semt pazarı da binanın alt katında hizmetine devam edecek. Fabrikanın 15 Mayıs’a kadar açılması planlanırken, fabrikada çalışmak isteyenler başvurularını belediye 1. katta hizmete açılan “İstihdam Ofisine” yapabilecekler.
İmza törenine katılan İş Kur İl Müdürü Ahmet Karakaya yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’a böylesi büyük bir yatırımın yapılacak olmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve işveren Deniz Özalan’a teşekkür etti.
Tekstil işvereni Deniz Özalan ise, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti. 2016 yılında geldikleri Afyonkarahisar’da tek gayelerinin Afyon halkını mağdur etmemek olduğuna işaret eden Deniz Özalan, doğru ve gerçek istihdamı yapacaklarını ifade etti. Birlikte çalışacakları Afyonkarahisarlılar’ı kendilerinden farklı görmeyeceklerini söyleyen Tekstil işvereni Deniz Özalan; “Bizler fabrikamızda 800 ila 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Bu sadece bizim istememizle olmuyor, Afyon halkı da istemeli, birlikte kenetlenmemiz gerekiyor. 2016 yılından bu tarafa bu kitlenin kenetlendiğini görüyoruz. Halkın bizleri sahiplendiğini görüyoruz. Bundan sonra Afyon’da daha iyi istihdam olacak. Şimdiye kadar kimseyi mağdur etmedik, bundan sonra da Allah’ın izniyle mağdur etmeyeceğiz.15 Mayıs itibariyle inşallah hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de, seçim vaatleri arasında olan iş sahası açma projelerinden birisini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Zeybek; “Tek gayemiz vardı, o da garip gurebanın işsiz olan insanların evlerine bir dilim ekmek götürmelerine katkı sağlamaktı. Şükürler olsun bu projemizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Mevcut Kapalı Pazaryerinin zemin katının faal olarak çalışmasına rağmen üst katlarının atıl olduğuna dikkat çeken Başkan Zeybek; “Söz konusu pazaryerimizin üst katlarını yaptığımız görüşmeler neticesinde aylık kira bedeli ile birlikte kendilerine tahsis ettik. İnşallah Afyon’da yeni bir iş kolu hayata geçmiş olacak. Tekstil sektörünün de Afyon’da gelişmesine vesile olacağız. 800 ile bin 500 kişinin istihdam edeceği fabrikamızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İstihdam ofisinin açılışı yapıldı
Protokolün ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in seçim vaatlerinden olan “İstihdam Ofisinin” açılışı yapıldı. Belediye hizmet binası zemin katta hizmet veren ofis, işverenle, iş arayan kişileri bir araya getirecek. Bir yandan iş arayanlar mevcut donanımlarına göre iş bulmaları sağlanacak, diğer yandan İŞKUR ile işbirliği halinde vatandaşlar ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler almalarına ve daha kalifiye halde işletmelere kazandırmasına aktif destek sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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