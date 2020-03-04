İlkokul öğrencilerinden esnafı uyaran hediye Yeşil mendil ile üzerinde sigara ve alkolün bırakılması gerektiğini anlatan broşür dağıttılar

17 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Afyonkarahisar’da bir ilkokul öğrencileri Uzun Çarşı esnafına yeşil mendil ile üzerinde sigara ve alkolün bırakılması gerektiğini anlatan broşür dağıttı.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh Köyü İlkokulu öğrencileri dikkat çeken projeye imza attı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Afyonkarahisar merkeze geldi ve uzun çarşı esnafına yeşil mendil ve üzerinde sigara ve alkolüm bırakılması gerektiğini anlatan broşür dağıttı. ‘Gözyaşları Sadece Mutluluktan Aksın Bize ve Sevdiklerinize Acınızı Yaşatmayın’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ayrıca yolda karşılaştıkları vatandaşlara da broşür dağıtarak, sigarayı ve alkolü bırakılması konusunda uyarılarda bulundu. Gün boyu devam eden etkinlikte yaklaşık 2 bin yeşil mendil ve broşür dağıtıldı. Öğrenciler ayrıca kendilerini haber yapan gazetecilere de mendil ve broşür hediye etti.



Gözyaşları sadece mutluluktan aksın

Nuh İlkokulu Öğretmeni Ömer Sezer, yaptığı açıklamada, Yeşilay Haftası’nda öğrencileriyle birlikte güzel bir etlik yaptıklarını söyledi. Sigara ve alkol bağımlılığıyla mücadeleye önem verdiklerinin altını çizen Sezer şöyle devam etti:

“Sigaradan her yıl 100 bine yakın vatandaşımız çeşitli hastalıklara yakalanarak hayatını kaybediyor. Biz de bu nedenden dolayı gözyaşları sadece mutluluktan aksın bize ve sevdiklerinize acınızı yaşatmayın diyoruz. Sigara, alkol ve uyuşturucuyla alakalı hazırladığımız broşürleri ve yeşil mendili halkımıza dağıtıyoruz. İsteğimiz bu gibi kötü alışkanlıklardan herkesin kurtulmasıdır. Yaklaşık 2 bine yakın broşür hazırladık mendillerle beraber 2 bin kişiye dağıtacağız. Özellikle bu tür alışkanlıklar arkadaş çevresi ile başlıyor. Bütün kişilerden ricamız arkadaşlarını iyi seçmeleri sigara alkol gibi bağımlılık yapan maddelerin zararlarını öğrenmeleri ve bunlara hiç bulaşmamalarını tavsiye ediyoruz. Bir öğretmen olarak ailelerimizi de mutlaka çocuklarının takiplerini yapmaları konusunda uyarıyoruz. Ayrıca ailelere çocuklarının arkadaş çevrelerini daha sonra onların kullanabileceği bu tür maddelerin olduğu yerlerden çocuklarını uzak tutmaları tavsiye ederim.”



Sigara ve alkolden uzak durun

Öğrenci Nisa Balıkkaya da, yeşil mendil ve broşür dağıtarak esnafı ve vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi. Sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini ifade eden Balıkkaya: “Biz bir tane proje yaptık adı Yeşilay projesi. Yeşilay projesinde yeşil mendil dağıtıyoruz. Lütfen sigara ve alkolden uzak durun. Bize ve sevdiklerinize acınızı yaşatmayın. Gözyaşları sadece mutluluktan aksın diyoruz ve mendili dağıtıyoruz” dedi.

Okul öğrencisi Meliha Toprak ise, sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

Açıklamaların ardından öğrenciler gün boyu mendil ve broşür dağıtarak hem vatandaşları hem de esnafı bilgilendirmeye devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.