Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

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Yağışlı hava koşulları sonucunda meydana gelen heyelan sebebiyle 22 Şubat’ta HocalarSandıklı Karayolu’nun 4’üncü kilometresinde oluşan çökme nedeniyle kapanan yol, gerekli trafik işaretlemeleri yapılıp servis yolu oluşturularak ulaşıma açıldı.

HocalarSandıklı Karayolu’nun 4’üncü kilometresi Yavaşlar Barajı Yanında 22 Şubat tarihinde Hocalar ilçesi istikametine giderken yolun sağ şeridinde yağışlı hava koşulları sonucunda meydana gelen heyelan sebebiyle yaklaşık 2530 metre uzunluğunda banket dâhil 5 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çökme meydana gelmişti. Aynı gün saat 21.00’den itibaren Afyonkarahisar SandıklıHocalar ve Uşak il yolu vatandaşların can güvenliği sebebiyle trafiğe tamamen kapatılmıştı. Mağduriyet yaşanmaması için de ulaşım güzergâhı olarak Sandıklı ilçesi Alagöz köyü Hocalar ilçesi Çepni köyü güzergâhı belirlenmişti. Çökme meydana gelen yolda çalışmalar tamamlandı ve gerekli trafik işaretlemeleri de yapılarak yol trafiğe yeniden açıldı.

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