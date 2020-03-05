Şuhut'ta okullar arası bilgi yarışması

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe genelinde bulunan ortaokul 7. sınıfları arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Bilgi yarışmasına 17 okul katılırken öğrenciler ise kıyasıya mücadele etti. Heyecanlı bir ortamda geçen bilgi yarışmasında Fatih Ortaokulu 1. olurken Atlıhisar Ortaokulu 2. Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 3. oldu.

Ayrıca Çay, Çobanlar ve Şuhut ilçesinin katılacağı Bilgi Günleri Bölge Finalinde Şuhut'u Fatih Ortaokulu'nun temsil edeceği öğrenildi.

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