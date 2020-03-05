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Sandıklı Kaymakamlığından korona virüs açıklaması "İlçemizde Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır"

İHA

– Afyonkarahisar'ın Sandıklı Kaymakamlığı, öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin genel durumlarının iyi olduğunu, gözlem amaçlı yatılı tedavilerine başlanıldığını, ilçede korona virüs vakası olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sandıklı Kaymakamlığından korona virüs açıklaması "İlçemizde Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır"

– Afyonkarahisar’ın Sandıklı Kaymakamlığı, öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin genel durumlarının iyi olduğunu, gözlem amaçlı yatılı tedavilerine başlanıldığını, ilçede korona virüs vakası olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sandıklı Kaymakamlığından “ilçede korona virüs çıktı” iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Sandıklı Devlet Hastanemize 4 Mart 2020 tarihinde 1, 5 Mart 2020 tarihinde ise 2 olmak üzere toplam 3 hastamız umre dönüşü öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetlerle başvuru yapmıştır. Genel durumları iyi olan hastalarımızın gözlem ve tetkik amaçlı yatılı tedavilerine başlanmıştır. Bilgisiz ve yetkisiz kişilerce korona virüs vakası olduğu yönündeki paylaşımlar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Sandıklılı vatandaşlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini dilerim. İlçemizde Koronavirüs (COVID19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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