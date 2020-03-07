Afyonkarahisar’ın ilçe kaymakamlarından Büyük Taarruzun kazanıldığı topraklara ziyaret

Afyonkarahisar’ın ilçe kaymakamları Büyük Taarruzun başladığı Şuhut ilçesini ziyaret etti.

Kaymakamları, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt karşıladı. Son zamanlarda Şuhut’ta yapılan farklı çalışmaları yerinde görmek ilçedeki çalışmalar ile ilgili fikir temasında bulunmak amacıyla vücudun tarihi değerlerini ziyaret eden ilçe kaymakamları Büyük Taarruz Karargâhı Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Atatürk Evi’nin tarihi değerlerini inceleyen ilçe kaymakamları Atatürk Evi görevlisi Halil Omur mihmandarlığında bilgiler edindi. Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan kaymakamlar Atatürk Evi ziyaretinin ardından Kocatepe’yi ziyaret etti. Bahar Kalkanı operasyonunda görev yapan Mehmetçiklerimize destek mesajları Kocatepe Anıtı önünden de verildi. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a teşekkürlerini ileten ilçe kaymakamları, Şuhut’u çok sevdiklerinle belirtti. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Recep Bozkurt tarafından Afyonkarahisar İlçe Kaymakamlığı’na yemek ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.