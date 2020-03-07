Başkan Zeybek, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, geleneksel hale getirdiği mahalle ziyaretlerini bu hafta Kışlacık mahallesinde yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kışlacık mahallesini ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ile mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Zeybek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ilk ağızdan dinledi. Başkan Yardımcıları; Süleyman Karakuş ve Murat Öner, Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ve birim müdürleri de ziyarette Başkan Zeylbek’e k eşlik etti. Şehrin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Zeybek, “Mahallelerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni planlamalarımızı, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Hemşehrilerimin talepleri bizim için emirdir. Allah’ın izniyle tüm mahallelerimizde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

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