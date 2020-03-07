Afyonkarahisar’da kadın çalıştayı başladı Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin: “Şiddet eğitimliler içinde hızla artıyor” Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Ali Özkaya: “Kadınlara pozitif ayrımcılıklar getirdik” Eskişehir CHP Milletvekili Jale Nur Süllü: “Kadın Bakanlığı kurulması gerekiyor”

Afyonkarahisar Baro’su tarafından “Yüzüncü Yılından İlk Kadın Mitinginden Dünya Kadınlar Gününe Türk Kadını Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Abdullah Kaptan Konferans salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Şiddettin eğitimliler içinde daha hızlı yayıldığını ifade eden Şahin, "Avrupa’da kadın cinayetlerinde Finlandiya ilk sıralarda yer alıyor ve ezberlerimizi bozuluyor. Biz cinsiyetçilik kelimesine maruz kalan kelimeleri çizerek sözlüklerimizi revize ederken şiddet maalesef hızla yayılarak evrensel bir dile dönüşüyor. Biz insanlığın ortak değerlerine atıfta bulunurken, insanlık kavramının dahi ahlakı ve hukuki kurallar içinde kaynak olarak göremeyeceği noktaya hızla sürükleniyoruz” dedi.



"Kadınlara pozitif ayrımcılık getirdik"

Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Ali Özkaya ise kadının çalıştayının sonuç bildirisinden faydalanmak istediğini söyledi. Kadın konusunun önemine değinen Özkaya, şöyle devam etti:

"Çünkü bu konu biz hukukçulara bırakılamayacak kadar mühim bir meseledir. Bu nedenle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlarımızın gelmiş olduğu bu noktada onların gününü kutluyoruz. Türkiye’de gerçekten kadına yönelik biz son 18 yılda iktidarımız döneminde inanılmaz derecede pozitif ayrımcılıkları getirdik, anayasal kurallarıyla uyguladık ve uygulamaya da devam ediyoruz. Bunu daha iyi noktaya hep beraber getireceğiz. Türkiye’yi yarınlara hep beraber çok daha iyi şekilde taşıyacağımıza inanıyorum."



"Acilen Kadın Bakanlığı kurulması gerekiyor"

Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Jale Nur Süllü, altına imza atılan İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasının gerektiğini söyledi. Süllü, şöyle devam etti:

“Çok yoğun iş yükü olan kadının Aile Çocuk Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı içinde ele alarak sorunlarını çözemeyiz. Acilen bir kadın bakanlığının kurulması gerektiğini yıllardır söyleyip duruyoruz. Bakın toplumsal cinsiyet eşitliği cümlesini kullanmaktan korkan bir anlayışla kadının sorunlarını çözemeyiz. Kadının sorunlarını toplumsal cinsiyet farklılıklarını kabul ettiğimiz ve buna yönelik araştırma çalışmaları yapmakla, bunlar üzerinde durmakla ve irdelemekle çözebiliriz.”

Konuşmaların ardından çalıştay, AK Parti, CHP ve İYİ Parti kadının Milletvekillerinin sunumuyla devam etti.

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