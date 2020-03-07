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Jandarmadan trafik uygulamasında kadınlara çiçekli kutlama Nişan için yola çıkan bir çifte de çiçek takdim edildi

İHA

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Trafik ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle trafik uygulamasında kadınları unutmadı.

Jandarmadan trafik uygulamasında kadınlara çiçekli kutlama Nişan için yola çıkan bir çifte de çiçek takdim edildi

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Trafik ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle trafik uygulamasında kadınları unutmadı.
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları yolunda uygulamada durdurulan kadın sürücüler, ilk başta şaşkınlık yaşarken, jandarma ekiplerinin çiçek vererek Kadınlar gününü kutlaması üzerine mutluluklarını ifade ettiler. Jandarma trafik ekipleri uygulama esnasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcu olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarken, durdurulan bir araçta nişan için yola çıkan bir çifte çiçek takdim etti. Yeni çifte ömür boyu mutluluklar dileyen ekipler, yolda yürüyüş yapan kadınları da unutmadı.
Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade eden kadınlar mutlu olduklarını böyle bir günde hatırlanmanın güzel bir davranış olduğunu ve çiçekler içinde ekiplere teşekkür ederek “Jandarma iyi ki var, Allah sizi başımızdan eksik etmesin” dediler.
Trafik ekipleri aynı zamanda trafik kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, aşırı hız yapılmaması gibi konularda da kadın sürücülere uyarılarda bulundu.

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