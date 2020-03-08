Afyonkarahisar’da örnek kadın dayanışması Kadınlar güçlerini birleştirip kooperatif kurdu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi (BOLKAGİK) kuruldu.

Bolvadin ilçesinde kadın kooperatifi ile ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayarak, ev kadınlarını meslek sahibi yaparak üretim sürecine ve ekonomik hayata dahil etmek amacıyla hayata geçirilen kooperatifte yöresel ürünlerin üretiminin yapılacağı bildirildi. Bolvadin'de haftada yedi gün boyunca katmer, bükme, mantı, bazlama, gözleme, erişte, baklava, reçel, turşu, sebze kurutmalıklardan oluşan yöresel geleneksel lezzetler sunan 12 kadın, hayata geçirdikleri kooperatif ile önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. 12 girişimci kadının bir araya gelerek kurdukları kooperatifi ziyaret eden İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, “12 kadının bir araya gelerek kurdukları kooperatif örnek olaçak bir girişimdir. Bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Her türlü desteği vereceklerini söyledi” dedi.

Sınırlı Sorumlu Bolvadin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifin Kurucu Başkanı Serpil Bayram Kantar, kadınların kolektif çalışmasını yaşayarak öğrendiklerini söyledi. 12 kurucu ortağın gece gündüz çalışarak Bolvadin’in kadınlarına örnek olduklarını belirten Kantar, “Ev hanımlarının gücünü birleştiren kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere almaya başladılar. Kadın kooperatifi üyeleri gerçekleştirdikleri kadın dayanışmasıyla herkese örnek oluyor, kooperatifte el ele vererek ürettikleri ürünlerin siparişine yetiştiren kadınlar, her geçen gün farklı bir ürünü kooperatif bünyesine kazandırıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.