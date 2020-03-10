Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası Afyon’da yapılıyor

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Türkiye Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri Programı kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 20192020 sezonu U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası Afyonkarahisar’da yapılacak.

1014 Mart 2020 tarihleri arasında Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonunda yapılacak olan müsabakalara Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Denizli, Manisa, Muğla, İzmir, Isparta ve Kütahya illerinden 15 kulüp katılıyor. Afyonkarahisar’dan da Gazi Endüstri Meslek Lisesi Spor Kulübünün katıldığı müsabakaların teknik toplantısı yapıldı.

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