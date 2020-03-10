Anadolu Yıldızları Masa Tenisi Yarı Finalleri Afyonkarahisar’da yapılacak

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Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Finalleri 1415 Mart 2020 tarihleri Afyonkarahisar’da yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi yarı final müsabakaları 12 kız ve 12 erkek takımın katılımıyla Çiğiltepe Spor Salonlarında yapılacak.

1415 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak müsabakaların teknik toplantısı 13 Mart 2020 tarihinde saat 17.00'da Kocatepe Spor Kompleksi B Blok toplantı salonunda yapılacak. Müsabakalara Aydın, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olmak üzere 15 ilden toplam 24 kızerkek il karmaları katılıyor.

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