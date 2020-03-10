Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği yönetimine yeni isimler eklendi

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’nin (ABYD) genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığına M. Önder Artuk’un kabul edildiği genel kurulda, kâtip üyeliğini ise, Hakan Dilek ile İsmail Akar yaptı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü bileşimde yeni yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile görevlerine başladı. Yönetim kurulu üyeliğine yeni dâhil edilen isimler; M. Önder Artuk, Hakan Dilek, Ömer Elçi, İsmail Akar ile internet medyasından Faruk Kılıç oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde gazetesini M. Önder Artuk’a devreden Dernek Yönetim Kurulu üyesi Hacı Hakkı Özsoy’un da Derneğin Kurucu Onursal Başkanı olarak görevini sürdürmesi oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantıya katılamayan Dernek Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Serteser de, toplantıya telefonla bağlanarak başarılı birlikteliğin devam etmesi dileklerinde bulundu.

Dernek Başkanı Sezer Küçükkurt, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’nde kararların yüzde 100 fikir birliğiyle belirlendiğini söyledi. Küçükkurt şöyle devam etti:

“Mevcut yönetim kurulu üyelerimiz arasında yer alan Hakkı Özsoy beyefendinin görevini Önder beye devrediyoruz. Hakan Dilek bey de Hisar Gazetesi’ni devraldığı için Yönetim Kurulu’na alıyoruz. Ayrıca 3 ismi; Ömer Elçi Afyon Haber ve Radyo 03’ün sahibi, İsmail Akar, Gün Fm Sahibi ve Radyo ve Televizyon Programcısı görevi ile basınımıza katkı sunuyor ve internet medyasını temsilen de Faruk Kılınç Ağabeyimizi Yönetim Kurulumuzda görevlendirmek arzusundayız. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’nde alınan kararlar yüzde 100 oranında akıl birliğiyle, gönül birliğiyle ve fikir birliğiyle alınmaktadır.”

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