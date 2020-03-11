İl Sağlık Müdürlüğü’nün iç kontrol ziyaretleri başladı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, iç kontrol gereğince kurum personelini çalışma ortamlarında ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik iç kontrol çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla planlanan İç Kontrol 2020 (Revize) Eylem Planı 1.2.1 Eylemi gereğince Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını mesai saatinde ziyaret eden Sağlık Müdürü Korkmaz’ın bu ziyaretlerini, 3 aylık periyotlar halinde diğer bağlı kurumları da kapsayacak şekilde yapacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.