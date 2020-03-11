İl Sağlık Müdürlüğü’nün iç kontrol ziyaretleri başladı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, iç kontrol gereğince kurum personelini çalışma ortamlarında ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarına yönelik iç kontrol çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla planlanan İç Kontrol 2020 (Revize) Eylem Planı 1.2.1 Eylemi gereğince Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını mesai saatinde ziyaret eden Sağlık Müdürü Korkmaz’ın bu ziyaretlerini, 3 aylık periyotlar halinde diğer bağlı kurumları da kapsayacak şekilde yapacağı bildirildi.
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