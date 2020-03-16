İzmir Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin açılışı yapıldı

İzmir Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneğ (İZSANDER )'in açılışı yapıldı.

İzmir’in Karabağlar semtinde uzun zamandır kuruluş ve açılış çalışmaları devam eden İzmir Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği (İZSANDER)'in açılışı Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve yardımcısı Mehmet Öztopbaş’ın katılımı ile gerçekleşti.

Açılışta bir konuşma yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ‘’Kısa zamanda organize olup başarılı bir çalışma ile İzmir Sandıklılar Kültür ve Dayanışma (İZSANDER) derneğimizin kurulmasında emeği geçen kıymetli hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum’’. Dedi.

Açılışta kurdela kesiminin ardından Sandıklı’lı hemşeriler bol bol sohbet ederek hasret giderdiler.

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