Afyonkarahisar’da “Mart kapıdan baktırdı” Kar yağışı ve soğuktan parklarda açan çiçekler olumsuz etkilendi

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Afyonkarahisar’da Mart ayında yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, şehir beyaza büründü.

Afyonkarahisar’da son 2 haftadır süren bahar sıcaklarının ardından Mart ayının tam ortasında yağan kar yağışı “Mart kapıdan baktırır, kazma, kürek yaktırır” atasözünü akıllara getirdi. Çevre yolunda kontrollü bir şekilde ilerlerken, kent merkezinde ise vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti. Öte yandan park ve bahçelerde açan çiçeklerin sıcaklıkların aniden düşmesi nedeniyle olumsuz etkilendiği gözlendi.

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