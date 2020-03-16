Şuhut'ta kar yağışı sürüyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sabaha doğru başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Türkiye’de kışın en çetin geçtiği ilçelerden birisi olan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkan ilçe halkı ise kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde kar birikintileri oluşurken ilçenin yüksek kesimleri ise beyaz bir örtüyle kaplandı. Bazı esnaflarda kardan dolayı iş yerlerinin önlerinde temizlik yaptı. İlçe merkezinde kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı ise eksi derecenin altına düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.