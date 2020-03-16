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Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi

İHA

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını havadan denetledi. Afyonkarahisar Eskişehir karayolunda helikopterle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan araçlar tespit edilerek sürücüleri hakkında cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını havadan denetledi. Afyonkarahisar Eskişehir karayolunda helikopterle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan araçlar tespit edilerek sürücüleri hakkında cezai işlem uygulandı.
Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar Eskişehir karayolunda da helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.
Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Halit Gülten ve Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.
Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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