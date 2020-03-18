İscehisar Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti Başkan Şahin, “Tedbir bizden, takdir Allah’tan”

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Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir içi toplu taşıma araçlarını yeni tip koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Halkın yoğun kullandığı alanlarda koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlemlerini arttıran İscehisar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



“Hijyen konusuna özen gösterelim “

Dezenfekte çalışmaları hakkında açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak Belediye şirketimize ait toplu taşıma araçlarımızda dezenfeksiyon işlemi yaptık. İlçemizin farklı toplu kullanım alanlarında belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri yaparak tehlikenin en aza inmesi sağlayacağız. Vatandaşlarımızın da yapılan uyarıları dikkate alarak hijyen konusuna özen göstermelerini rica ediyoruz.” dedi.

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