Şuhut'ta Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı

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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla Şuhut'ta tören düzenlendi.

Atatürk Parkındaki törende, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Uzman Jandarma Çavuş Murat Güneş'in günün anlam ve önemine binaen konuşmasının ardından tören sona erdi.

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