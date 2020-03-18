Koronavirüs önlemleri değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüs önlemleri değerlendirildi

İHA

Afyonkarahisar Vali Mustafa Tutulmaz, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında il yöneticileri ve kaymakamlarla bir araya geldi, toplantıda koronavirüs önlemleri değerlendirildi.

Koronavirüs önlemleri değerlendirildi

Afyonkarahisar Vali Mustafa Tutulmaz, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında il yöneticileri ve kaymakamlarla bir araya geldi, toplantıda koronavirüs önlemleri değerlendirildi.
Toplantıya; İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. İl düzeyinde yürütülecek çalışmalarla ilgili yeknesaklığı sağlamak ve aynı zamanda karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak üzere Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında bir araya gelen il protokolü, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.
Tedbirlere ve kurallara uyulmalı
Toplantıda İl Sağlık Müdürü, İl Göç Müdürü, Ticaret İl Müdürü küresel salgın koronavirüse karşı alınacak sağlık önlemleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik alınan önlenmeler ve piyasada oluşan fahiş fiyat artışlarına yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar noktasında bilgilendirici sunumlar yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz, kurallara ve tedbirlere uyulması noktasında il yöneticileri ve kaymakamlara talimatlar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DP Genel Başkanı Uysal: “Sağlık Bakanlığımız krizi doğru yönetti” “Korona virüs küresel bir tehdit” “Bakanlığın talimatlarına uyalım” “Sosyal medyada zihinleri bulandıran açıklamaları dikkate almayınız”
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Uysal: “Sağlık Bakanlığımız krizi ...
Şuhut'ta Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı
YEREL HABERLER Şuhut'ta Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı
Afyonkarahisarlı anaokulu öğrencisinden koronavirüse karşı videolu mesaj
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı anaokulu öğrencisinden koronavirüse ...
Kafeler sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kafeler sessizliğe büründü
İscehisar Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti Başkan Şahin, “Tedbir bizden, takdir Allah’tan”
YEREL HABERLER İscehisar Belediyesi toplu taşıma araçlarını ...
Afyon’dan Şırnak’a gönül köprüsü kuruluyor
YEREL HABERLER Afyon’dan Şırnak’a gönül köprüsü kuruluyor
Afyonkarahisar’da 750 kişi gözlem altında tutuluyor Pazar’dan önce umreden dönenler 14 günlük süreci evlerinde tamamlıyor Avrupa’dan dönenler uçaktan indiği ilde yurtlara alınacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 750 kişi gözlem altında ...
İhsaniye'de koronavirüse karşı önlemler
YEREL HABERLER İhsaniye'de koronavirüse karşı önlemler
Müdürlükler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Müdürlükler dezenfekte ediliyor
Üzerinde uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Üzerinde uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı
6,5 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER 6,5 litre sahte alkol ele geçirildi
Otobüs kazasında yaralıların tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Otobüs kazasında yaralıların tedavisi sürüyor
Afyonkarahisar’da 10 liraya satılan hamsi balığına yoğun talep
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 10 liraya satılan hamsi balığına ...
Otobüs kazasından yaralı sayısı 37’ye yükseldi
YEREL HABERLER Otobüs kazasından yaralı sayısı 37’ye yükseldi
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
Afyonkarahisar’da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
Trafik magandaları konvoy halinde trafiği birbirine kattı Emirdağ’da Modifiyeli Araç Fuarında katılan sürücülerin taşkınlığına jandarma ve polis engel oldu Bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi Magandalara 22 bin 887 lira para cezası uygulandı, 5’i şoför 28 aracın trafikten men edildi
YEREL HABERLER Trafik magandaları konvoy halinde trafiği birbirine ...
Bazı bankalarda korona virüs uygulaması Banka içerisine müşteriler sırayla alındı
YEREL HABERLER Bazı bankalarda korona virüs uygulaması Banka ...
Şuhut’ta "Convit-19 Virüsü ve Bulaşıcı Hastalıklar" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şuhut’ta "Convit-19 Virüsü ve Bulaşıcı Hastalıklar" ...
Afyonkarahisar’da umreden dönen 67 kişi karantina sürecini evlerinde tamamlayacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da umreden dönen 67 kişi karantina ...
KOBİ’lere devlet teşvikleri anlatıldı Mermerciler dış ticaret eğitimi alıyor
YEREL HABERLER KOBİ’lere devlet teşvikleri anlatıldı Mermerciler dış ...
Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve ...
Şuhut'ta kar yağışı sürüyor
YEREL HABERLER Şuhut'ta kar yağışı sürüyor
Afyonkarahisar’da “Mart kapıdan baktırdı” Kar yağışı ve soğuktan parklarda açan çiçekler olumsuz etkilendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da “Mart kapıdan baktırdı” Kar yağışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X