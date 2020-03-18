Afyonkarahisar’da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105’inci yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kocatepe Asri Mezarlığı içerisinde bulunan Hava Şehitliğinde gerçekleştirilen anma töreninde Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkan Mehmet Zeybek ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkan İsmail Kumartaşlı tarafından Şehitliğe çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı. Törende Piyade Yarbay Nazmi Akyol tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin askeri ve stratejik önemini içeren bir konuşma yapıldı.

Ardından Vali Mustafa Tutulmaz Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı. Kur’anı Kerim tilavetinin sunulması ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun ettiği duanın sonrasında şehitlikler ziyaret edildi. Vali Mustafa Tutulmaz ile protokol üyeleri şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

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