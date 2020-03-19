Sandıklı’da Korona virüsü tedbirleri Korona nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde küresel salgın haline gelen Korona virisü ile ilgili tedbirler devam ediyor.

İlçede cadde ve sokaklar dezenfektanlar ile yıkanırken, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve berberler gibi vatandaşın toplu olarak kullandığı alanlarda özel kıyafetli görevlilerce dezenfekte ediliyor.

Sandıklı’da cadde ve sokaklarda yoğun bir şekilde dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Sandıklı İtfaiye Müdürü Muhammet Keleş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan Korona virüs nedeniyle ilçemizdeki tüm cadde ve sokakları dezenfekte ederek köpüklü sular ile yıkamaya çalışıyoruz. Tüm Sandıklı halkımızın yaptığımız çalışmalar destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Kar yağışının da etkili olmaya başladığı ilçedeki Korona virüsü çalışmaları hakkında bilgiler veren Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Kaymakamlığımız ile yapmış olduğumuz çalışmaları, İçişleri Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız ve valiliğimizden gelen talimatlar doğrultusunda yapılması gereken ve alınması gereken önlemleri yerine getiriyoruz. Kahvehane, kıraathane, internet kafe, parklar, bahçeler gibi yerlere tebligatımı yaptık. Vatandaşlarımıza uyarılar yaparak zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyetinin en üst düzeyde olduğunu görüyor ve memnuniyet ile karşılıyoruz. Rabbim inşallah bu olası virüs salgınının ülkemizden, ilimizden, ilçemizden bitmesini temenni ediyoruz. Duamız o yöndedir. İnşallah daha az bulaşan hasta ve daha az bir ölümle bu işin noktalanmasına gayret ediyoruz. Sandıklı belediyesi olarak bütün işyerlerini kamu kurum ve kuruşlarını, umuma açık olan yerlerde de gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kaplıcadaki apart dairelerimize yoğun bir talep ve istek var. Konaklamalardan önce ve sonra gerekli dezenfekten çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

‘Güzel bir ısınma sezonu geçirdik’

SANJET’te gayet güzel bir ısınma sezonu geçirdiklerini belirten Çöl, “Sanjet’de bundan yaklaşık 5 yıl öncesinde ısınma için kömürlü kazanlar yanıyordu. Artık onların geride kaldığı herkesin konforlu bir şekilde ısındığı dönemlere geçtik. Burası dünya çapında hava kirliliğinin en az olduğu ilçelerden bir tanesi. Yüzde 90 Sanjet, yüzde 89 doğalgaz ve yüzde 1’lik bir kısımda kömürle ısınma sağlanıyor. Haziran ayında Dünya Sağlık Örgütünde üye olarak kabul edilecek belediyelerden ve şehirlerden bir tanesi Sandıklı. Sandıklı’nın böyle bir ödüle layık görülmesi de ayrıca gurur verici” dedi.

‘Dezenfekte çalışmaları devam ediyor’

İlçede dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çöl, “Ekiplerimizi farklı şekillerde oluşturduk. Bazıları sahada çalışıyor. Sandıklı’daki bütün cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları başlattık. Bu çalışmalarımızın birçoğunu hallettik. Bugün kar yağışı var inşallah bittikten sonra kalan kısmını da devam edeceğiz” dedi.

‘Korona virüs esnafı olumsuz etkiledi’

Korona virüs nedeniyle olumsuz etkilendiklerini belirten, ancak morallerinin yüksek olduğunu ifade eden Sandıklı esnaflarından Musa Berber, “ Virüs vakası bizi baya etkiledi. Hava şartları ve insanların sokağa çıkmaması bizleri esnaf olarak biraz etkiledi. Hava şartları, virüs etkisi derken etkilendik. Bu böyle gitmeyecektir. Bu zor günleri milletce hep birlikte atlatacağız. İnşallah güzel günler gelecek” dedi.

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