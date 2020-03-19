Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yola devrildi. Kazada ölüm ya da yaralanma olmazken kamyonda maddi hasar oluştu.



Kaza, EmirdağBolvadin karayolu Bolova Kavşağı'nda yaşandı. Erkan Şeref yönetimindeki 34 FB 7210 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.



Öte yandan kaza nedeniyle kısa süreli kapanan yolda olay yerine gelen vinç yardımı ile kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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