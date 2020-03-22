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Sandıklı’da zabıta ekipleri yaşlıların alışverişini yapıyor

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlıların market, ısınma, elektrik, su gibi birçok ihtiyaçlarını Sandıklı Zabıta Müdürlüğü ekipleri karşılıyor.

Sandıklı’da zabıta ekipleri yaşlıların alışverişini yapıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlıların market, ısınma, elektrik, su gibi birçok ihtiyaçlarını Sandıklı Zabıta Müdürlüğü ekipleri karşılıyor.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün talimatları doğrultusunda zabıta görevlileri tarafından yaşlılar için bir ekip oluşturulduğunu belirten Zabıta Memuru Fatih Öztopbaş, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinde destek verdiklerini belirtti. Zabıta Müdürlüğü’ne gelen telefonu anında değerlendirmeye aldıklarını belirten Öztopbaş, “Hasta ve yaşlı insanlarımız bizi arayarak ihtiyaçlarını bildiriyor. Başta ekmek, süt, yumurta gibi temel gıda maddeleri istiyorlar. Gelen telefonu hemen değerlendirip hızlı bir şekilde alışverişimizi yapıp evlerine ulaştırıyoruz. Bunun yanında telefon faturası, elektrik faturası, ısınma kontörü gibi ihtiyaçlarını da anında yerine getiriyoruz. Nadiren de olsa sokakta gördüğümüz yaşlıları da evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Biz her zaman yaşlılarımıza hizmet vermek için burada hazırız” dedi.
Zabıta tarafından ihtiyaçları evine getirilen 70 yaşındaki Hasan Karagöz, uygulamanın güzel ve yerinde bir karar olduğunu söyledi.

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