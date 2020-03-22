Polisi görünce kaçmaya çalıştı, “Yaşım 64, gezmeye değil balık almaya çıktım” dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polisi görünce kaçmaya çalıştı, “Yaşım 64, gezmeye değil balık almaya çıktım” dedi

İHA

Afyonkarahisar'da bir vatandaşın polisi görünce kaçmaya başlaması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşının 64 olduğunu belirten adam, gezmeye değil balık almaya çıktığını söyledi.

Polisi görünce kaçmaya çalıştı, “Yaşım 64, gezmeye değil balık almaya çıktım” dedi

Afyonkarahisar’da bir vatandaşın polisi görünce kaçmaya başlaması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşının 64 olduğunu belirten adam, gezmeye değil balık almaya çıktığını söyledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara soka çıkma yasağı getirilmesinin ardından Afyonkarahisar’da polis parklarda denetim yaptı. Yaşlılara yönelik kimlik kontrolü yapan polisler, 65 yaş altı vatandaşları ise gerekmedikçe sokağa çıkmamaları, parklarda oturmamaları yönünde uyardı. Bazı vatandaşlar çok sıkıldıklarını ve hava almak için parkta oturduklarını belirtirken, bazı vatandaşların da polisi görünce kaçtıkları görüldü.

“3 gündür vallahi evden çıkmıyorum”
Polisi görünce kaçmaya çalışan Mevlit Gedik isimli vatandaş, “65 yaşından değilim, 64 yaşındayım. Kanser hastasıyım. Polisten kaçmıyordum, balık almaya geldim, geri dönüp gideceğim. Hanım evde temizlik yapıyordu, canım istedi gidivereyim dedim. 3 gündür vallahi dışarı çıkmıyorum. Allah yardımcısı olsun herkesin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sandıklı’da zabıta ekipleri yaşlıların alışverişini yapıyor
YEREL HABERLER Sandıklı’da zabıta ekipleri yaşlıların alışverişini ...
Emirdağ'da dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Emirdağ'da dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ...
Şuhut'ta korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şuhut'ta korona virüs tedbirleri değerlendirme ...
Sandıklı’da patates ekimi başladı
YEREL HABERLER Sandıklı’da patates ekimi başladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere koştu İçişleri Bakanlığının talimatıyla Şuhut’ta da 18.00 berberler iş bıraktı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere ...
Zabıtadan korona virüs bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Zabıtadan korona virüs bilgilendirmesi
Gazlıgöl’de termal otellere korona virüs engeli
YEREL HABERLER Gazlıgöl’de termal otellere korona virüs engeli
Afyonkarahisar’da kuaförler iş yerlerini kapattı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kuaförler iş yerlerini kapattı
Korona termal otelleri vurdu Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapandı
YEREL HABERLER Korona termal otelleri vurdu Korona virüs nedeniyle ...
Korona virüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Afşin hocadan sağlık çalışanlarına en anlamlı hediye Öğretmen çift sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyor
YEREL HABERLER Korona virüse karşı dünyaya örnek olacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X