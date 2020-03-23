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Korona virüs nedeniyle evde kalan yazar çocuklar için kitap yazdı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un paylaşımına ilk yanıt Afyonkarahisarlı yazardan geldi Yazar Nail Azbay: “Bu kitabı ülkenin tüm çocuklarına armağan ediyorum”

İHA

Korona virüs nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Lütfen evde kalın ve bu süreyi yazarak, okuyarak, düşünerek, ailenize sarılarak, üreterek geçirin" çağrısına yanıt veren Afyonkarahisarlı yazar, Frigya, Kocatepe ve Mustafa Kemal'i anlatan bir kitap kaleme alarak, bu kitabı ülkenin tüm çocuklarına armağan etti.

Korona virüs nedeniyle evde kalan yazar çocuklar için kitap yazdı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un paylaşımına ilk yanıt Afyonkarahisarlı yazardan geldi Yazar Nail Azbay: “Bu kitabı ülkenin tüm çocuklarına armağan ediyorum”

Korona virüs nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Lütfen evde kalın ve bu süreyi yazarak, okuyarak, düşünerek, ailenize sarılarak, üreterek geçirin” çağrısına yanıt veren Afyonkarahisarlı yazar, Frigya, Kocatepe ve Mustafa Kemal’i anlatan bir kitap kaleme alarak, bu kitabı ülkenin tüm çocuklarına armağan etti.
Koronavirüs salgını sonrası evlere kapanan vatandaşlar, evde geçirdikleri süreyi üreterek geçirmeye başladı. Afyonkarahisarlı Yazar Nail Azbay çocuklara yönelik “Meraklı Melahat’in Kocatepe ve Frigya Yolculuğu” isimli bir kitap kaleme aldı. Azbay kitabında milli mücadelenin başladığı tepe Kocatepe’yi, Büyük Taarruz’u, Mustafa Kemal’i, Frigya’yı ve Kral Midas’ı anlattı.
İlk bölümde Kocatepe ve Mustafa Kemal var
Büyük Taarruz ve Frigya’yı oluşturduğu “Meraklı Melahat” karekteri ile çocuklara anlatmaya çalıştığını söyleyen Nail Azbay, şunları söyledi:
“Kitap çocuklarımızın istifade edeceği bir eser oldu. Bu kitapta bir karakter oluşturdum. Bu karakterin ismi Melahat. Çok soru sorduğu için ona Meraklı Melahat diyorlar. Melahat’in bir özelliği var. Zamanda yolculuk yapabiliyor. Bu eserde Melahat ile birlikte çocuklarımız ilk olarak Büyük Taarruz’un başladığı, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Afyon’da ki Kocatepe’ye gelecek. Burada Mustafa Kemal ile Kara Fatma ile, Albay Reşat Çiğiltepe ile, Yunan birliklerinin komutanını teslim alan Afyonlu Ahmet Çavuş ile tanışacaklar. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu, ne şartlarda zaferin kazanıldığına tanık olacaklar. Melahat ile birlikte tüm çocuklarımız bu ülkenin kuruluşuna ve kurtuluşuna misafir olacak. ”
Dünyanın ilk müzik yarışmasının yapıldığı Frigya hikayeleri de bu eserde
Kitabın ikinci bölümünde de bundan 3 bin yıl önce Anadolu’da yaşamış ve dünyanın ilk müzik yarışmasını yaptıkları bilinen Frigler’in hikayeleri olduğuna dikkat çeken Azbay, “Kitabın ikinci bölümünde ise Frigya Vadileri’ndeki hikayeler çocuklarımızın karşısında olacaklar. Bu bölümde de yine tüm çocuklarımız bundan yaklaşık 3 bin yıl öncesine yolculuk yapacak. Kral Midas’ın ülkesi olan Frigya’ya varacaklar. Burada flütü icat eden, dünya tarihinin bilinen ilk müzik yarışmasını yapan halkı yani Frigleri ve yarışmanın yapıldığı yer olan Afyon’u tanıyacaklar. Tarihin ilk apartmanına misafir olacaklar. Termal suların Frigler tarafından nasıl keşfedildiği, bu suların 3 bin yıldır nasıl şifa dağıttığını gözlemleyecekler. Her tuttuğunu altına dönüştüren Kral Midas ve Friglerin gizemli hikâyelerine bu kitapta ki satırlarla ulaşacaklar” dedi.
Bakan Selçuk’a bu kitabı sunmak isterim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a kitabın çıktığı zaman kendisinin takdim etmek istediğini söyleyen Azbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ben 28 yaşındayım ve doğduğum günden bugüne Afyon’da yaşıyorum. Bu şehre ve bu ülkenin tüm çocuklarına bir borcumun olduğunu düşündüm. Etrafıma baktığımda bugün bizlerin var olma sebebi olan Kocatepe var. Cumhuriyet’in ilk ışıkları burada yakıldı. Bugünlerimizi o gün Kocatepe’de yaşananlara borçluyuz. Daha sonra dünyanın en barışçı halkı olan Frigler Onların da gerçekten çok ilginç ve etkileyici hikayeleri var. Bu iki değeri bir araya getirerek çocuklara nasıl anlatırım diye düşündüm. Her iki konuyla da alakalı kitaplar ve röportajlar okudum, belgeseller izledim. 3 aydır üzerinde çalıştığım bir eserdi. Bu koronavirüs nedeniyle herkes gibi bizde izole olduk. Bu süreçte daha yoğun çalışarak eseri tamamladım. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un bu yönde attığı bir mesajı okudum. Kendisine bu yönde ilk yanıtı ben vermek istedim. Çünkü Sayın bakanın tavsiyesine sonuna kadar katılıyorum. Bizim okumamız, yazmamız kısacası üretmemiz gerekiyor. Ben bugün üretmek istedim. Umarım bu ülkenin çocuklarının hayatlarına dokunabilirim. Uygun görürlerse Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’a bu salgından sonra kitabı bizzat kendim takdim etmek ve kitap üzerine sohbet etmek isterim.”
Azbay, kitabın yayın evine teslim edileceğini, önümüzde ki aylarda kitap satışının yapıldığı internet sitelerinde ve seçkin kitap evlerinde olacağını belirtti.

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