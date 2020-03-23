İscehisar Belediyesi içme suyu hat çalışmalarını hızlandırdı

İscehisar Belediyesi tarafından içme suyu alt yapı çalışmalarına hız verildi.
İscehisar Belediyesine bağlı Fen İşleri ekipleri ilçenin içme suyu hattı bulunmayan bölgelerinde alt yapı atağı başlattı. Konu hakkında altyapısı bulunmayan bölgelerde ihtiyaçların giderildiğini belirten İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, halkın memnuniyetini ön planda tutarak projelerin ve hizmetlerin anında kalıcı çözümler geliştirilerek hayata geçirildiğini söyledi.
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