Şuhut'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı Önce çarptı sonra kaçtı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Balçıkhisar Şuhut yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balçıkhisar köyünden Şuhut ilçe istikametine doğru seyir halinde bulunan İhsan G. (64) yönetimindeki 03 AK 584 plakalı otomobil, Balçıkhisar köyünde aniden yola çıkan Ali S.'ye çarptı. Kazada Ali S. yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların Şuhut İlçe Jandarma ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı vatandaş Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil şoförü jandarma ekipleri tarafından evinden alınıp kaza yerine getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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