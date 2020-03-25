Belediye personelinden sağlıkçılara destek videosu Afyonkarahisar Belediyesi çalışanlarından sağlıkçılara “Bizim sağlığımız için çalışıyorsunuz. İyi ki varsınız”

Afyonkarahisar Belediyesi çalışanları tarafından fedakarca çalışan sağlık personeline yönelik destek videosu hazırlandı.

‘Bizim sağlığımız için çalışıyorsunuz. İyi ki varsınız’ sloganıyla sağlık çalışanlarına bir destekte belediye çalışanlarından geldi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başta olmak üzere çeşitli birimlerde görev yapan personelde sağlık çalışanlarına destek için kamera karşısına geçti. Otopark görevlisinden büro çalışanına, birim müdüründen aşçısına, zabıtadan itfaiyesine kadar her birimden belediye personeli sağlıkçılara desteğini açıkladı.



“Halkımızın sağlığı için çalışıyorlar”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise sağlıkçılar için hazırlanan destek videosunda, tüm sağlık personeline fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Zeybek, “Bizim sağlığımız için çalışıyorsunuz. Halkımızın sağlığı için çalışıyorsunuz. İyi ki varsınız. Evde kal sağlıklı kal Afyonkarahisar” dedi. Video belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanmasının ardından büyük beğeni topladı.

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