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Bu da “Mobil Dezenfektan” uygulaması

İHA

Türkiye'de ilk defa Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başlayan uygulama ile dezenfektan vatandaşların ayağına götürülüyor.

Bu da “Mobil Dezenfektan” uygulaması

Türkiye’de ilk defa Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde başlayan uygulama ile dezenfektan vatandaşların ayağına götürülüyor.
Korona Virüsden korunmak için özellikle bankalar, pazar yerleri, alış veriş merkezleri, resmi kurumlar gibi vatandaşların kalabalık ortamlarda bulaşan virüsten korumak için böyle bir uygulama başlatıldığı ifade edildi. Bir belediye görevlisi, korunaklı ve üzerinde uyarılar yazan giysileri ile çarşı pazarda dolaşıp isteyen herkese dezenfektan dağıtıyor.
Uygulama hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Çöl; Sandıklı Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilk defa yapılan bir uygulamanın altına daha imzamızı atarak “Mobil Dezenfektan” uygulamasını hayata geçiriyoruz. “Kendini Koru Toplumu Koru” sözünü kendimize düstur edinerek vatandaşlarımızın sağlık standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben bu bağlamda ilgili personellerimize teşekkür ederek, ilerleyen günlerde bunun gibi değişik çalışmalarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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