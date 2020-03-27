Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Yıldız atandı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine KBB Uzm. Op. Dr. Erkan Yıldız vekaleten atandı.
Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Alaşan'ın, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalına Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmasının ardından boşalan Şuhut Başhekimi görevine KBB Uzm. Op. Dr. Erkan Yıldız vekaleten atandı. Başhekim görevine atanan Yıldız'a görevine başlamasının ardından hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
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