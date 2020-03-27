Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Yıldız atandı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine KBB Uzm. Op. Dr. Erkan Yıldız vekaleten atandı.

Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Alaşan'ın, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalına Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmasının ardından boşalan Şuhut Başhekimi görevine KBB Uzm. Op. Dr. Erkan Yıldız vekaleten atandı. Başhekim görevine atanan Yıldız'a görevine başlamasının ardından hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.