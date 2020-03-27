Evinden çıkamayan yaşlının emekli maaşını çekip iş yerine taksitini de ödeyerek kalanını teslim ettiler

Korona virüsü (Kovid19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Şuhut’ta da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler, 65 yaş üstü yaşlının emekli maaşını çekerek borçlu olduğu yerin taksitini ödeyip kalan kısmını kendisine teslim etti.

Çin’de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle ülke çapında da gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sosyal destek veriliyor. Türkiye geneli olduğu gibi Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı koordinesinde de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kapsamda bir çok kurumdan oluşturulan personeller çalışmalarına hızla devam ediyor. Grupta yer alan Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bağlı birimler de 155 hattı üzerinden evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara özel hizmet verilmeye devam ediyor.

Şuhut ilçe merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü Mehmet Türkmen, emekli maaşı ve borçlu olduğu özel bir iş yerindeki taksitinin ödenmesi için polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Durumdan haberdar olan polis ekipleri 65 yaş üstü Türkmen’in evine gelerek emekli maaş kartını aldı. Daha sonra emekli maaşını çekerek borçlu olduğu özel iş yerine giden polis ekipleri, Türkmen’in taksitini ödedi, kalanını teslim ederek 'Bir ihtiyacın olursa tekrar arayabilirsin' dedi.

65 yaş üstü Mehmet Türkmen polis ekiplerine teşekkür etmesinin ardından görev sona erdi.

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