Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı

İHA

Afyonkarahisar'da yürütülen Korona virüs tedbirleri kapsamında Sadıkbey mahallesinde 4 vatandaşın hastaneye kaldırılmasının ardından denetimler arttırıldı.

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı

Afyonkarahisar’da yürütülen Korona virüs tedbirleri kapsamında Sadıkbey mahallesinde 4 vatandaşın hastaneye kaldırılmasının ardından denetimler arttırıldı.
Afyonkarahisar’ın Sadıkbey mahallesinde Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerinin Korona virüs kontrollerini sıklaştırması vatandaşları harekete geçirdi. Köyde karantina olduğu yönündeki söylentiler paniğe neden olurken, edinilen bilgilere göre; Afyonkarahisar’ın birçok mahalle ve köyünde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kontroller yapılırken, Sadıkbey mahallesinde yapılan kontrollerde 4 kişinin Korona virüs şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilmesinin ardından mahallede denetimler sıklaştırıldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat boyunca köye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken, köylülerinde sokağa çıkmamaları, herhangi bir şüphe durumunda ise yetkililerine bilgi verilmesi istenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar OSB’de korona virüse karşı farkındalık çalışması
YEREL HABERLER Afyonkarahisar OSB’de korona virüse karşı farkındalık ...
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek hoparlörden halka seslendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek hoparlörden ...
O nine kuzularının hikayesini anlattı Bebek gibi baktığı öksüz kuzularına torunlarının ismini verdi "Anneleri ölen ikiz kuzulara torunlarımın ismi olan Doğukan ve Berat ismini koydum ve seve seve bebek gibi bakıyorum”
YEREL HABERLER O nine kuzularının hikayesini anlattı Bebek gibi ...
Afyonkarahisar’da yerel gazeteler artık dönüşümlü olarak çıkacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yerel gazeteler artık dönüşümlü ...
Jandarma timinden yaşlılara hizmet İlçe merkezinden çektikleri emekli maaşlarını teslim ederken korunmaları için de eldiven dağıttılar
YEREL HABERLER Jandarma timinden yaşlılara hizmet İlçe merkezinden ...
Evinden çıkamayan yaşlının emekli maaşını çekip iş yerine taksitini de ödeyerek kalanını teslim ettiler
YEREL HABERLER Evinden çıkamayan yaşlının emekli maaşını çekip iş ...
Emirdağ Belediyesi araç filosunu genişletiyor
YEREL HABERLER Emirdağ Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Yıldız atandı
YEREL HABERLER Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Yıldız ...
İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk ...
Virüse karşı esnaf da kendi önlemlerini alıyor İş yerinde et reyonları ile birlikte kasa ve çalışanların alanını da camla kaplattı Kasap İsmail Melikoğlu, müşterileri için iş yeri girişine el dezenfektanı koydu, siparişleri evlere kadar götürmeye başladı
YEREL HABERLER Virüse karşı esnaf da kendi önlemlerini alıyor İş ...
İhlas Vakfı Afyonkarahisar’da yurt inşaatına başladı
YEREL HABERLER İhlas Vakfı Afyonkarahisar’da yurt inşaatına başladı
Onun derdi kuzuları 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan evinde birlikte yaşadığı kuzuları için 112 Acil Servis'ten yardım istedi 'Kuzularıma yem istiyorum' deyince görevliler 'torunları' sanıp evine yardım kolisi getirdiler 'Benden daha çok ihtiyacı olanlar var, haram olur' diye gıda kolisini kabul etmedi, kuzuları için istediği yem getirildi Yaşanan bu olay, hem yürekleri ısıttı hem de ‘Vefa Destek Grubu’ ekiplerini gülümsetti
YEREL HABERLER Onun derdi kuzuları 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan ...
Afyonkarahisarlı gazeteciler evde kalıp yemek yaptı 'Evde kal’ çağrısına destek verip yemekleri ile sosyal medyadan birbirlerine meydan okudular
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı gazeteciler evde kalıp yemek ...
Pazarcılar meyve ve sebzelere el değdirmiyor Müşterilerin bir metre kuralına uymasını isteyen pazarcı esnafı eldiven ve maske takmayı da ihmal etmiyor
YEREL HABERLER Pazarcılar meyve ve sebzelere el ...
Afyonkarahisar’daki kavşaklarda meydana gelen kazalar mobese kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’daki kavşaklarda meydana gelen kazalar ...
Bu da “Mobil Dezenfektan” uygulaması
YEREL HABERLER Bu da “Mobil Dezenfektan” uygulaması
Şuhut'ta üniversite öğrencileri memleketlerinden 'evde kal' çağrısına destek oldu
YEREL HABERLER Şuhut'ta üniversite öğrencileri memleketlerinden ...
İscehisar ilçesinde korona virüse karşı mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER İscehisar ilçesinde korona virüse karşı mücadele ...
Şuhutlu 2 öğretmenden ''Evde Kal'' çağrısına klipli destek
YEREL HABERLER Şuhutlu 2 öğretmenden ''Evde Kal'' çağrısına klipli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X