Sandıklı’da 56 köy Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından; ilçeye bağlı 56 köyde dezenfektanlar ile cami, çöp konteynerleri, tuvaletler, köy konakları, okullar, toplu taşıma araçları, köy fırınları, çocuk oyun grupları, banklar, muhtarlıklar, duraklar, kapalı olan kahveler gibi alanlar Kovid19 nedeniyle dezenfekte ediliyor.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop sürdürülen dezenfektan çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "İlçede yaşayan herkesin kurallara uyarak, Kovid19 virüsüne karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu belayı; en az zararla, en kısa sürede defetmenin yegane yolu belirtilen kurallara tam uymaktan geçer. Unutmayalım tek tek hep birlikte tedbirleri her birimiz uygularsak hayatımızı riske atmamış oluruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.