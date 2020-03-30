Afyonkarahisar’da 500’ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar’da 500’ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

İHA

Afyonkarahisar’da 500’ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Afyonkarahisar’da 500’ün üzerinde firmanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi.
Korona virüsü ile mücadele kapsamında ekonomik tedbirler paketleri uygulamaya konulmaya başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalar başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaya başladı. Afyonkarahisar’da şuanda kadar 500’ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için başvuru yaptı. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, yaptığı açıklamada, ödeme gücü düşen tim firmaların kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabileceklerini söyledi. Müdür Karakaya şöyle devam etti:
“Ülkemizde de görülen Covid19 virüsü nedeniyle işverenlerimize yönelik kısa çalışma ödeneği başvuruları il müdürlüğümüze yapılmaya başlandı. Bununla ilgili başvuruda bulunmak isteyen işverenlerimiz www.afyon.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. Başvurularını yapan işverenlerimizin evrakları incelenmektedir. Daha sonra İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı’na gönderilmektedir. Tüm işverenlerimize bu konuda çağrı yapıyoruz. Ödeme gücü düşen işverenlerimiz var ise internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.”
En düşük ücret bin 762 TL olacak
Şuanda kadar 500’ün üzerinde firmanın başvuru yaptığını belirten Karakaya; “İşverenlerin çalışanlarına asgari ücretin yüzde 60’ı kadar ücret ödemesi gerçekleştirilecektir. En düşük bin 762 TL olarak belirlenmiştir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 90 gün olup ilk 7 günü işveren tarafından karşılanacak daha sonraki günlerin ücreti ise İŞKUR Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir” dedi.
Öte yandan Karakaya Sağlık Bakanlığı’nın işçi alımına yönelik açtığı kadro başvuruların ise son gün olduğunu hatırlatarak, 81 sağlık çalışanının Afyonkarahisar’da işe başlayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı Tedbir kapsamında 7 kişi taşıması gerekirken 27 kişi taşıyınca jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı Tedbir kapsamında ...
Sağlık çalışanları ve müşterilerinin araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları ve müşterilerinin araçlarını ...
Afyonkarahisar'da Amatör Lig takımından ''Evde Kal'' çağrısına destek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Amatör Lig takımından ''Evde Kal'' ...
Brüksel’de Korona virüsten ölen gurbetçi memleketinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Brüksel’de Korona virüsten ölen gurbetçi memleketinde ...
Sağlıkçılarına vitamin takviyesi Belediye çalışanlarından sağlıkçılara meyve ikramı
YEREL HABERLER Sağlıkçılarına vitamin takviyesi Belediye ...
Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Şuhut'ta otomobil ile çekici çarpıştı
YEREL HABERLER Şuhut'ta otomobil ile çekici çarpıştı
Sandıklı’da 56 köy Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Sandıklı’da 56 köy Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ...
Başkan Çöl, Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına telekonferansla katıldı
YEREL HABERLER Başkan Çöl, Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına ...
Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler Birçok ilin hijyen solüsyon ihtiyacını bu okul karşıladı
YEREL HABERLER Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen ...
Afyonkarahisar OSB’de korona virüse karşı farkındalık çalışması
YEREL HABERLER Afyonkarahisar OSB’de korona virüse karşı farkındalık ...
Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek hoparlörden halka seslendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek hoparlörden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X