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Şuhut jandarmasından 4 noktada Korona virüs denetimi

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip korona virüsle (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını ilçe genelinde 4 ayrı noktada oluşturdukları ekipler halinde denetledi.

Şuhut jandarmasından 4 noktada Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip korona virüsle (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını ilçe genelinde 4 ayrı noktada oluşturdukları ekipler halinde denetledi.
Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekipleri, korona virüse karşı vatandaşları uyarıp, ateş ölçer ile araç şoförlerinin ateşlerinin olup olmadığı ve asayiş konularına ilişkin uygulanmasına yönelik denetimlere devam ediyor. Jandarma tedbirleri kapsamında; Şuhut ilçe genelinde 4 ayrı konumda oluşturdukları ekipler seyir halinde bulunan araç şoförlerini korona virüs ile ilgili bilgilendirerek ateşlerini ölçüyor. Ekipler, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve güvenli mesafede oturması, ateşlerinin olup olmadığı ve asayiş konularına ilişkin uygulanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Denetimi yapılan bir aracın sürücüsü Hüseyin Mercan, "Jandarma ekipleri bizi durdurdu ateşimizi ölçüyorlar Allah razı olsun kendilerinden teşekkür ederim. Ülkemiz için kısa sürede bu hastalığın geçmesini istiyoruz. Jandarma ekiplerinin, jandarma trafiğinin ve polislerin bu konulara duyarlı olmalarına seviniyoruz. Allah razı olsun hepsinden de teşekkür ederim’’ dedi.
Diğer sürücü Mehmet Bayram ise, ‘’Gerçekten alkışlıyoruz bunu yürekten söylüyorum. Ülkemizin bir an önce bu beladan kurtulmasını temenni ediyoruz dualarla. Dış ülkelere baktığımız zaman gerçekten ülkemiz iyi yerde inançlı olan bir ülke. Tabii ki bunda el birliği ile anlayışla ilerliyoruz. Bizim bile mecburi çıkmamız olmasına rağmen yine de dikkat ediyoruz. Yapmak zorunda olduğumuz işimiz var mesela su arıtma işi yapıyoruz biz. Örnek veriyorum müşterimizin evinde su kaçağı var yani böyle tedbirlerimizi alarak gidiyoruz eve açıkçası. Bu konuda da buraya gelene kadar 4 tane jandarma noktasında bu testin yapıldığını gördük. Ve çok memnunuz yani inşallah kısa sürede bitireceğiz bu belayı’’ dedi.

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