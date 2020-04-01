Afyon’da 3 bin 512 aileye sosyal yardım ödemesi yapılacak

Afyonkarahisar Valiliği, Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla sosyal yardım veya aylık alan dezavantajlı 3 bin 512 aileye hane başına bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 512 bin TL sosyal yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre; ülkede görülen Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle "Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında(EİKP) yapılacak olan sosyal yardım ödemeleri hazırlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda kayıtlı sosyal yardım veya aylık alan dezavantajlı 3 bin 512 aileye hane başına bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 512 bin TL sosyal yardım ödemesi yapılacak. EİKP Destek Programı hak sahipleri doğum yıllarının son rakamına göre PTT kart kullanarak PTT ve kamu bankaları ATM'lerinden; PTT kartı olmayan hak sahipleri de PTT şubelerinden alabilecek.

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