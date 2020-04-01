İzinsiz salyangoz toplayan 5 kişiye 10 bin lira para cezası Salyangozlar doğaya geri bırakıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 5 kişiye toplam 10 bin lira para ceza yazıldı.

Jandarma ekipleri, Şuhut’un Kayabelen Köyü ve Sandıklı’nın Arızlar Köyü’nde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan şüphelileri olduğunu tespit etti. Denetimlerde izin belgesi olmadan salyangoz topladığı belirlenen şüphelileri C.K., A.A., T.A., N.A. ve E.A,’ya 2’şer bin TL para cezası yazılması için tutanak tuttu. Ele geçirilen salyangozlar da doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.